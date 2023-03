Giappone: Covid, stop da oggi ai tamponi sui visitatori in arrivo dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha revocato da oggi la somministrazione obbligatoria di test diagnostici contro il Covid-19 ai viaggiatori in arrivo nel Paese dalla Cina. Il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha spiegato che la decisione è motivata dal forte calo del tasso di positività al Covid-19 riscontrato nei viaggiatori dalla Cina. Gli ufficiali di quarantena continueranno ad effettuare test a campione casuali sui passeggeri in arrivo da quel Paese per monitorare l'andamento del tasso di positività, e i visitatori dalla Cina dovranno ancora esibire l'esito negativo di un tampone effettuato prima dell'imbarco (Git)