Brexit: governo avverte che non verranno fatte modifiche ad accordo di Windsor

- L'ufficio del primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha assicurato che l'accordo di Windsor è la scelta "giusta per tutte le parti in Irlanda del Nord", aggiungendo che non è disposto ad apportarvi ulteriori modifiche. Tali dichiarazioni arrivano dopo che il Partito unionista democratico (Dup) dell'Irlanda del Nord ha affermato che l'accordo potrebbe richiedere un'ulteriore "rielaborazione". Sunak tuttavia ha lasciato intendere che potrebbe portare avanti l'accordo senza il sostegno del Dup, affermando però che il governo è pronto a rispondere alle domande sul funzionamento pratico dell'intesa. (Rel)