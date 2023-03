Iraq: ministro Esteri ringrazia segretario generale Onu Guterres per suo sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fouad Hussein, ha ringraziato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per il sostegno dimostrato all’Iraq durante le varie fasi del processo politico e democratico. È quanto emerso in una breve conferenza stampa congiunta organizzata dopo l’arrivo di Guterres presso l’aeroporto di Baghdad. "Non vediamo l'ora di tenere incontri e discussioni intensi con il segretario generale sugli sviluppi della situazione politica in Iraq e sulla situazione nella regione e nel mondo. Ci sono grandi sfide nazionali, regionali e globali”, ha affermato il ministro. “Sono felice di essere a Baghdad. La solidarietà nei confronti dell’Iraq significa sostenere le istituzioni e esprimere la mia fiducia nei confronti degli iracheni”, ha affermato il segretario generale dell’Onu, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Guterres è arrivato questa mattina a Baghdad per una visita ufficiale e incontrerà oggi il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, mentre domani è previsto un incontro a Erbil con il governo regionale del Kurdistan iracheno. L’ultima visita di Guterres in Iraq risale alla primavera del 2017. (Res)