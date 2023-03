Usa: Lori Lightfoot ha perso l'elezione per la riconferma a sindaco di Chicago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco democratico di Chicago, Lori Lightfoot, ha perso l'elezione per la riconferma a prima cittadina di quella città statunitense. Lo riferiscono i quotidiano statunitensi, che segnalano la portata della sconfitta subita dall'amministratrice democratica. Lightfoot non è riuscita infatti a piazzarsi tra i primi due candidati che accederanno al ballottaggio in programma il 4 aprile: a superarla altri due democratici, l'ex amministratore delle scuole pubbliche di Chicago, Paul Vallas, e il commissario della contea di Cook, Brandon Johnson. Già da mesi i sondaggi presentavano Lightfoot come sfavorita, pur presentandosi all'elezione come candidata uscente. Eletta nel 2019, sotto la sua guida Chicago ha visto aggravarsi una serie di emergenze sociali: dalla crisi degli oppiacei, sino alla salute mentale giovanile e all'accessibilità dei servizi di trasporto pubblico, tutte questioni che hanno dominato la campagna elettorale nelle scorse settimane. Lightfoot è stata accusata dai suoi avversari, e persino da esponenti del suo stesso partito, di non collaborare con i funzionari cittadini - nei mesi scorsi diversi suoi collaboratori si sono licenziati, accusandola di irascibilità - e di essere lontana dalle problematiche dei suoi concittadini. (Was)