Grecia: grave incidente ferroviario causa almeno 26 vittime

- Almeno 26 persone hanno perso la vita e 85 sono rimaste ferite nel nord della Grecia a causa di una collisione tra due treni avvenuta nelle prime ore di oggi. L'incidente si è verificato a Tempe, circa 378 chilometri a nord di Atene, e ha coinvolto un treno merci e un treno passeggeri con circa 350 passeggeri a bordo, che viaggiavano in direzioni opposte. A seguito dell'impatto, almeno tre vagoni sono stati avvolti dalle fiamme. Fonti ospedaliere locali riferiscono che 25 tra i feriti versano in condizioni gravi. "Le operazioni di evacuazione proseguono in condizioni difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni", ha dichiarato il portavoce del Servizio antincendio Vassilis Varthakoyiannis. Il governatore regionale Costas Agorastos ha confermato alla televisione di Stato che l'impatto tra i due treni è stato "molto violento", e che la sezione frontale del treno passeggeri "è rimasta schiacciata". (Gra)