Usa: primo colloquio trilaterale di sicurezza economica con Giappone e Corea del Sud

- Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno tenuto ieri a Honolulu, nelle Hawaii, il loro primo colloquio trilaterale in materia di sicurezza economica. Lo ha riferito la Casa Bianca, secondo cui le discussioni tra i funzionari dei tre Paesi si sono concentrate sul tema della cooperazione nell'ambito delle tecnologie "vitali ed emergenti". I funzionari hanno discusso le prospettive di sviluppo in ambiti quali la computazione quantistica e le tecnologie spaziali, e il rafforzamento delle catene di fornitura alla base della produzione di batterie, semiconduttori e "minerali critici". L'incontro dà seguito a un accordo raggiunto dai leader dei tre Paesi lo scorso novembre, a margine del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) ospitato dalla Cambogia. (Was)