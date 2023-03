Giappone: governo approva disegni di legge per estensione vita utile dei reattori nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dato il via lo scorso anno a una nuova fase della strategia nazionale per l'energia nucleare, ordinando lo sviluppo e la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione. La decisione segna una svolta netta rispetto all'attuale politica energetica del Paese, che di fatto attribuiva al comparto nucleare civile un ruolo comprimario ma residuale nel contesto di una progressiva transizione verso le fonti rinnovabili. A decretare la svolta è stata la crisi energetica globale aggravata dal conflitto in Ucraina, che per il Giappone, fortemente dipendente dalle importazioni di idrocarburi, si è tradotta in un grave peggioramento della bilancia commerciale. L'amministrazione del primo ministro Kishida intende garantire la sicurezza energetica del Paese nel medio e lungo termine con un piano che prevede, tra le altre misure, il riavvio di 17 reattori nucleari entro l'estate 2023. Kishida ritiene che il piano consentirà di far fronte alle sfide strutturali del Paese, incluse le carenze nelle forniture di energia elettrica e gli sforzi di decarbonizzazione. Il governo dovrebbe presentare un calendario dettagliato entro la fine dell'anno: l'obiettivo principale è di costruire centrali nucleari con reattori ad acqua leggera di nuova generazione dal 2030. (Git)