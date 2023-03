Usa-Cina: prima riunione del Comitato speciale della Camera, in corso "lotta esistenziale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato speciale sulla Cina istituito dalla Camera dei rappresentanti Usa ha tenuto ieri il suo primo incontro, delineando il quadro di una "lotta esistenziale" degli Usa con la prima potenza asiatica. "Possiamo chiamare quella che stiamo affrontando una 'competizione strategica', ma questo non è un cordiale incontro di tennis", ha dichiarato il presidente della Commissione, Mike Gallagher, nel corso del suo intervento di apertura dei lavori della commissione. "Questa è una lotta esistenziale per stabilire che forma assumerà la vita nel XXI secolo, e sono in ballo le libertà più fondamentali". Il deputato Raja Krishnamoorthi, principale esponente del Partito democratico nella commissione, ha evidenziato la necessità di distinguere nettamente tra il Partito comunista cinese e i cittadini cinesi, o gli statunitensi di origini asiatiche. "Dobbiamo essere trasversali e evitare a ogni costo stereotipi anti-cinesi o anti-asiatici", ha dichiarato il deputato. L'incontro, che si è tenuto nella stessa sala che ha ospitato le attività della commissione parlamentare sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, si è aperto con un lungo video incentrato sulla minaccia posta dal Partito comunista cinese. (segue) (Was)