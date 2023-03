Usa-Cina: prima riunione del Comitato speciale della Camera, in corso "lotta esistenziale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della prima seduta sono intervenuti come testimoni, tra gli altri, due ex funzionari dell'amministrazione Trump - l'ex consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster e l'ex vice consigliere per la sicurezza nazionale Matthew Pottinger - e l'attivista cinese per i diritti umani Tong Yi. Come riferito dai media statunitensi, l'incontro è stato brevemente interrotto da una protesta di attivisti del gruppo "Codepink", che hanno accusato i deputati di promuovere l'odio nei confronti degli asiatici. Il Comitato speciale sulla Cina è stato istituito con un voto bipartisan della Camera, e rappresenta un tentativo da parte dei deputati statunitensi di definire l'indirizzo delle future politiche statunitensi e occidentali nei confronti della Cina. (Was)