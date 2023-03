Usa: deragliamento Ohio, "insoliti sintomi" tra gli abitanti East Palestine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si moltiplicano segnalazioni di "insoliti sintomi" tra gli abitanti di East Palestine, cittadina dell'Ohio teatro il mese scorso di un grave incidente ferroviario e dell'esplosione di un carico di pericolose sostanze chimiche. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui la denuncia è giunta dagli operatori sanitari dell'ospedale di primo soccorso Quickmed di Columbiana, in Ohio: dalla zona dell'incidente, che ha causato danni ambientali vasti e ancora difficili da quantificare, giungono sempre più pazienti con sintomi simili, come bruciore alle vie respiratorie, rush cutanei e debolezza generalizzata. In diversi casi, l'allontanamento dalla zona del disastro sembra causare un miglioramento quasi immediato dei sintomi, a dimostrazione di una probabile correlazione con l'incidente. Deb Weese, portavoce del Quickmed, ha avvertito che "in tutta onestà, l'inalazione di sostanze chimiche potrebbe causare in futuro conseguenze che non possiamo prevedere, ed è dunque importante documentare i sintomi". (Was)