Usa: statistiche Fbi, irrisolta quasi la metà dei casi di omicidio

- Gli Stati Uniti hanno assistito negli ultimi anni a un forte caso del tasso di risoluzione dei casi di omicidio. E' quanto emerge dalle statistiche pubblicate dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) e analizzate dal Murder Accountability Project, secondo cui nel 2021 è stato risolto nel Paese appena il 51 per cento dei casi di omicidio complessivi. Come sottolineato dall'organizzazione, appena un decennio fa il tasso di soluzione dei casi di omicidio negli Usa era prossimo al 70 per cento. Secondo il fondatore del Murder Accountability Project, Thomas Hargrove, il preoccupante quadro che emerge dai dati si spiega con un aumento dei casi cui non corrisponde un analogo rafforzamento delle risorse investigative a disposizione dei dipartimenti di polizia. Dai dati emergono anche forti disparità razziali: i casi di omicidio ai danni di cittadini bianchi vengono risolti il 30 per cento in più spesso di quelli ai danni di ispanici, e il 50 per cento in più degli omicidi ai danni di afroamericani. Tali differenze macroscopiche sono determinate secondo Hargrove dalla crescente sfiducia delle comunità ispaniche e afroamericane nei confronti delle forze dell'ordine. (Was)