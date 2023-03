Corea del Sud: esportazioni in calo per il quinto mese consecutivo a febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca di Corea (BoK) ha mantenuto il suo tasso politico di riferimento invariato al 3,5 per cento la scorsa settimana, al termine di una riunione del comitato di politica monetaria che ha interrotto un anno di ripetuti aumenti del tasso chiave. La decisione della banca centrale era attesa dagli economisti. In una nota, la banca ha annunciato che giudicherà se aumentare ulteriormente i tassi dopo aver mantenuto la sua "posizione politica restrittiva" per un periodo considerevole. Non è chiaro se con ciò la BoK intenda anticipare un periodo sostanziale di stabilità dei tassi di riferimento. Dopo l'annuncio della banca il won si è rafforzato dello 0,2 per cento rispetto al dollari. Proprio oggi la banca centrale ha pubblicato nuove previsioni in merito all'andamento dell'economia e dell'inflazione: la banca prevede che nel 2023 il Pil sudcoreano crescerà dell'1,6 per cento, mentre l'inflazione sarà mediamente del 3,5 per cento. (segue) (Git)