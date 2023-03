Corea del Sud: esportazioni in calo per il quinto mese consecutivo a febbraio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze della Corea del Sud ha riferito a gennaio che almeno il 60 per cento del bilancio annuale dello Stato verrà speso nel primo semestre del 2023, per arginare gli effetti del calo delle esportazioni e dell'impiego. "Del piano di spesa da 368.700 miliardi di won (500 miliardi di dollari), puntiamo a spendere almeno il 60 per cento, o 383.200 miliardi di won, nella prima metà dell'anno", afferma una nota del ministero. L'Assemblea nazionale sudcoreana ha approvato la legge di bilancio per il 2023 alla fine del mese scorso, riducendo l'importo complessivo proposto dal governo di 314,2 miliardi di won. (segue) (Git)