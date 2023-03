Kosovo-Serbia: inviato tedesco Sarrazin, proposta europea può aprire un cammino virtuoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta europea per i rapporti Belgrado-Pristina potrà anche “non risolvere tutti i problemi”, ma per lo meno sarebbe in grado di aprire un cammino virtuoso. Lo ha dichiarato l’inviato della Germania per i Balcani occidentali, Manuel Sarrazin, in un’intervista all’emittente radiofonica tedesca “Deutsche Welle” ripresa dai media kosovari. La dichiarazione giunge a commento della tappa odierna di dialogo a Bruxelles, in cui il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il premier kosovaro Albin Kurti sono chiamati a discutere il piano europeo stilato da Francia e Germania.(Alt)