Imprese: 4Aim Sicaf, Cda approva progetto bilancio 2022, risultato netto -4,7 milioni (3)

- "L'andamento dei mercati finanziari del 2022 è stato condizionato negativamente da una serie di variabili di carattere geopolitico e macro e microeconomico; l'indice Ftse Italia Growth ha registrato una performance negativa di circa il 20%, incidendo negativamente sui risultati dell'esercizio”, ha sottolineato Giovanni Natali, amministratore delegato e girettore generale di 4AIM Sicaf, secondo cui "i primi mesi del 2023 sembrano però confermare un oultook sul mercato EGM improntato ad un cauto ottimismo". "Siamo molto soddisfatti della prosecuzione dell'attività di advisory e della prima quotazione di una società partecipata dal Comparto 2" - continua Giovanni Natali - "va sottolineato che il NAV per azione sia del Comparto 1 che del Comparto 2 sono significativamente a premio rispetto agli attuali corsi di Borsa" . L'Osservatorio Euronext Growth Milan, di Irtop Consulting (IX edizione luglio 2022, dati aggiornati al 31 maggio 2022) stila la classifica degli investitori istituzionali su Euronext Growth Milan in base al valore dell'investimento complessivo ̀(con un valore superiore a Euro 5 milioni); 4Aim Sicaf è posizionata al secondo posto come numero di società partecipate. I valori NAV al 31 dicembre 2022 del Comparto 1 MTF e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, ad euro 394,8 e 468,5 per azione. (Com)