Colombia: a gennaio indice di disoccupazione al 13,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2023, l'indice di disoccupazione in Colombia si è attestato al 13,7 per cento, cifra inferiore al 14,6 per cento registrato nel primo mese del 2022. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Dane) segnalando che il Paese ha contato 21.492.000 occupati, 796.000 in più sullo stesso mese dello scorso anno. La disoccupazione è però aumentata rispetto al mese di dicembre, quando l'indice era al 10,3 per cento. Un dato che non sorprende, visto il tradizionale aumento dei posti di lavoro che si registra con le festività natalizie. Al netto dei cambiamenti stagionali, infatti, l'indice di disoccupazione a gennaio è stato dell'11,4 per cento contro l'11,3 per cento di dicembre 2022. (Mec)