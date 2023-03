Campidoglio: Pd, ok Aula a bilancio più risorse per sociale, scuola, verde, trasporti e assunzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono fondi per i parchi e le ville storiche e per riqualificare 700 chilometri di viabilità per il Giubileo, in centro e in periferia. Anche in vista dei grandi appuntamenti, Giubileo e Expo, abbiamo voluto rilanciare le assunzioni per far trovare la città pronta. Un lavoro di rilancio complessivo della città e di sostegno ai diritti sociali e civili, di partecipazione e di costante confronto con la città che non è iniziato adesso: i regolamenti sui beni confiscati alle mafie e sul patrimonio comunale indisponibile che restituiscono spazi ad associazionismo e Terzo settore, la direttiva sulla residenza per le persone occupanti che versano in particolari condizioni di disagio, il salvataggio economico e il rilancio di imprese pubbliche come Farmacap e Roma Multiservizi a garanzia dei servizi e dei livelli occupazionali, la consulta per le persone con disabilità a riprova di politiche nel rispetto del Nulla su di noi senza senza noi, la cittadinanza onoraria per Patrick Zaki, le aree sosta e ristoro per i riders e il percorso di confronto per una regolarizzazione dei contratti, il grande investimento nelle politiche culturali per il rilancio delle periferie e dei territori, l'aiuto economico e fiscale all'associazionismo culturale, ai cinema e ai teatri, l'ampliamento dei posti disponibili negli asili nido e l'apertura ai bambini omogenitoriali". (segue) (Com)