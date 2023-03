© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa di Roma World per presentare il Piano di sviluppo del nuovo Parco Tematico. Il parco permette di vivere come antichi Romani, tra spettacoli, ricostruzioni e attività immersi nella natura. Ambisce negli anni a diventare un importante pezzo dell’offerta turistico esperienziale di Roma.Roma, Stampa Estera, in via dell’Umiltà 83/C (ore 11)- Presentazione promossa da Fit-Cisl Lazio del manuale "La previdenza complementare" e tavola rotonda. Nel corso dell'evento saranno distribuite alcune copie del manuale e si terrà una presentazione del volume con gli autori: Lorenzo Cicero, Luca di Gialleonardo, Antonello Orlando e Paolo Pellegrini. A seguire, il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, modererà una tavola rotonda a cui parteciperanno i dirigenti di alcuni fondi pensione.Roma, Dnb-Basilica Hotel, via Cavour 85/A (ore 14:30) (segue) (Rer)