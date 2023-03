El Salvador: ministro Giustizia, quasi 40mila carcerati nel nuovo mega carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Salvador ha fatto sapere che circa il 60 per cento delle 65 mila persone arrestate durante gli undici mesi di emergenza contro le bande criminali verrà trasferito nel nuovo mega carcere di Tecoluca. "C'è una percentuale molto importante, in termini percentuali direi superiore al 60 per cento", che potrebbe essere trasferito, ha detto il ministro di Giustizia e sicurezza, Gustavo Villatoro. Il "Centro di confino del terrorismo" (Cecot), in grado di ospitare 40 mila prigionieri, è stato definito dal governo il più grande dell’America latina ed è stato costruito per accogliere i membri delle bande armate, le cosiddette “pandillas”. Inaugurato il 31 gennaio dal presidente Nayib Bukele, il carcere ha accolto domenica i primi 200 detenuti. La costruzione della struttura, nel dipartimento di San Vicente, a sud-est della capitale San Salvador, è stata avviata nel quadro dello stato di emergenza proclamato nel marzo del 2022 per far fronte alla violenza delle bande. (segue) (Mec)