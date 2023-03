Brasile-Usa: Ambiente, inviato Casa Bianca Kerry conferma finanziamento Fondo Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del governo degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, ha confermato che il suo Paese stanzierà denaro in favore del Fondo Amazzonia, per finanziare azioni contro i mutamenti climatici e la deforestazione. "Gli Stati Uniti si impegnano a collaborare con il Fondo Amazzonia", ha detto Kerry al termine del suo secondo giorno di visita ufficiale in Brasile. Il rappresentante del presidente statunitense Joe Biden ha partecipato a una conferenza stampa dopo aver nuovamente incontrato la ministra dell'Ambiente, Marina Silva, con la quale ha definito i dettagli della collaborazione. "Abbiamo discusso un argomento importante in relazione alla cooperazione degli Stati Uniti con il Fondo Amazzonia. Come avvenuto già con Norvegia e Germania, siamo felici di contare anche con l'aiuto degli Stati Uniti", ha detto Marina Silva. (segue) (Brb)