Pd: Calenda, linea Schlein come quella M5s, non ci appartiene

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Con Bonaccini potremmo governare insieme. Con Elly Schlein, per quello che ha espresso fino ad ora, non credo” anche perché “la linea del Pd” del nuovo segretario “è sovrapponibile a quella del Movimento 5 stelle, e non ci appartiene”. Lo ha affermato il leader di Azione e del Terzo polo, Carlo Calenda, intervenendo a “Di martedì” su La7. (Rin)