Usa: treno deragliato in Ohio, deputati alla Camera chiedono maggiore regolamentazione

- Alcuni deputati democratici alla Camera dei rappresentanti hanno presentato una proposta di legge per rafforzare la regolamentazione in merito alla possibilità di trasportare sostanze chimiche a bordo di treni merci, dopo il deragliamento avvenuto all’inizio di febbraio a East Palestine, in Ohio. Le modifiche regolamentari chieste all’interno della proposta, introdotta dai deputati Ro Khanna e Chris Deluzio e rivolta al dipartimento dei Trasporti, farebbero rientrare più mezzi all’interno della categoria di “treno ad alto rischio di combustione”, per i quali sono previsti una serie di limiti in termini di velocità, manutenzione e controllo. “Troppo a lungo le compagnie ferroviarie hanno messo i profitti di fronte alla sicurezza pubblica e dei lavoratori: è tempo di cambiare le cose”, ha detto Deluzio in una nota. (Was)