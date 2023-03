Russia: Usa, società cinese Spacety ha fornito immagini satellitari al Gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Spacety, specializzata nella fornitura di servizi satellitari, avrebbe fornito immagini e informazioni di varia natura ai mercenari russi del Gruppo Wagner. Lo ha detto Daniel Kritenbrink, assistente del segretario di Stato Usa per l’Asia orientale e il Pacifico, durante una audizione al Congresso. Spacety, che ha i quartier generali in Lussemburgo, è una società cinese attiva nel campo dell’aerospazio, specializzata nella fornitura di immagini e servizi satellitari, che questo mese è stata inserita in una lista di entità sanzionate da parte del governo Usa. (Was)