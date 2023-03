Campidoglio: Pd, ok Aula a bilancio più risorse per sociale, scuola, verde, trasporti e assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato in Assemblea capitolina il Bilancio di previsione, dopo la lunga discussione che ha impegnato l'Aula da giovedì 23 febbraio. La manovra 2023-2025 è passata con 27 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto. L'azione prevede complessivamente 13,7 miliardi con le spese correnti che ammontano a oltre 5 miliardi di euro. Previsto in particolare un piano di investimenti per il triennio di oltre 6 miliardi di euro, di cui 3 miliardi solo per il 2023. Il Bilancio si incardina principalmente lungo i tre grandi assi strategici dell'azione amministrativa: innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale con la riduzione delle distanze e delle diseguaglianze. (segue) (Com)