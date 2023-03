Campidoglio: Pd, ok Aula a bilancio più risorse per sociale, scuola, verde, trasporti e assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un atto importante e strategico per lo sviluppo della città con risorse dedicate a scuola, verde, trasporti, nuove assunzioni e un'attenzione particolare al sociale e quindi al sostegno di famiglie e imprese che soffrono l'aumento delle bollette, il caro energia e l'inflazione. Ci sono fondi per l'assunzione di 600 educatrici e per la stabilizzazione – storica – di tante precarie. Sono state abbattute ulteriormente le rette dei nidi e il 70 per cento delle famiglie oggi non paga la retta. E' un grande risultato. Abbiamo riscritto il regolamento Oepac e dato finalmente più diritti agli operatori, che non avevano neppure il buono pasto. Ma soprattutto abbiamo semplificato e potenziato la scelta per l'integrazione di tutti i bambini", affermano i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. (segue) (Com)