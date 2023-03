Aerospazio: siglati a Washington accordi per volo orbitale tra ministero Difesa italiano e Axiom Space (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, gli accordi prevedono l'addestramento avanzato di un ufficiale dell'Aeronautica militare, la partecipazione alla missione spaziale di un astronauta dall'Aeronautica militare, verso la Stazione spaziale internazionale (ISS) e da quest'ultima verso la Terra. La collaborazione con Axiom offre l'opportunità all'Italia di acquisire un vantaggio competitivo importante nei confronti di altri Paesi ed attori internazionali. La collaborazione permetterà all'Italia, già leader nella costruzione di moduli abitativi orbitali, di rafforzare la propria posizione nel mercato mondiale, contribuendo allo sviluppo di una reale "new space economy" italiana creando nuovi spazi di mercato e di opportunità per il made-in-Italy. Tali accordi, siglati dall'Aeronautica militare ed Axiom Space, alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, si inseriscono nell'ambito delle attività già avviate nel 2018 dall'Aeronautica militare con Axiom nei settori del Commercial Spaceflight e della New Space Economy, e sono in linea con gli obiettivi del Protocollo d'Intesa firmato nel 2022 tra il ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e la stessa Axiom su iniziativa dell'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti. La società Axiom Space è l'unica ad aver siglato un accordo con la Nasa per lo sviluppo di una stazione spaziale commerciale che potrà agganciarsi all'attuale ISS. (Com)