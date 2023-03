Argentina: domani il presidente Fernandez apre per l'ultima volta la legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, terrà domani in Parlamento l'atteso discorso di apertura della 141ma legislatura. L'intervento, 90 minuti trasmesso in diretta nazionale, è il quarto e ultimo che Fernandez pronuncia nel corso di questo mandato presidenziale. Ad ottobre il Paese andrà infatti alle urne per eleggere il nuovo capo dello Stato per i prossimi quattro anni, in una corsa che è appena agli inizi. Fernandez ha fatto capire di essere pronto a ricandidarsi, ma le tante tensioni interne alla coalizione di maggioranza del "Frente de Todos", rendono la partita ancora molto incerta. La cerimonia, fissata per le 12 ore locali (le 16 in Italia), sarà anche occasione per rivedere pubblicamente assieme il presidente Fernandez e la vice, Cristina Fernandez de Kirchner, presente in qualità di speaker del Senato. I due sono protagonisti di un serrato confronto interno alla maggioranza, con la vice - alfiere dell'ala più radicale della coalizione - che tutti pensano sia la reale candidata della sinistra alla presidenza, a dispetto di una vicenda giudiziaria che lei ritiene le abbia sbarrato la strada. (segue) (Abu)