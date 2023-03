El Salvador: ministro Giustizia, quasi 40mila carcerati nel nuovo mega carcere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza è stato prorogato per l’undicesima volta il mese scorso. In un anno sono state arrestate oltre 65 mila persone, tremila delle quali sono state rilasciate. Il penitenziario è stato costruito "in uno spazio totalmente isolato", spiegava il presidente in un video che ne illustrava le caratteristiche. "Sono stati acquisiti 165 ettari di terreno, di cui circa 23 sono stati edificati. È il carcere più grande di tutta l'America". Nella struttura ci sono "fabbriche nelle quali i prigionieri lavoreranno loro giorni, perché non sono venuti qui a riposare", recita uno dei responsabili del centro. "Che non credano di stare in hotel. Che tutto il lavoro serva a produrre qualcosa per la società, perché ricompensino parte del danno che hanno causato". Il video aggiunge una dimostrazione delle forze di sicurezza che entrano nel carcere, e un passaggio per la sezione speciale, "di isolamento e punizione", destinata "ai leader delle bande criminali, ai sicari" e a chiunque cerchi di perturbare la situazione entro le mura. Uno spazio, conferma Bukele, che non permette di vedere la luce del giorno. (segue) (Mec)