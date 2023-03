Perù: presunza corruzione, procura chiede 18 mesi di arresto preventivo per Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura del Perù specializzata in reati attribuiti ai dipendenti pubblici ha chiesto 36 mesi di carcerazione preventiva per l'ex presidente, Pedro Castillo, e altri due membri del suo governo. Assieme all'ex ministro dei Trasporti, Juan Silva Villegas (oggi profugo della giustizia), e all'ex ministro della Casa, Geiner Alvarado Lopez, Castillo è accusato di aver organizzato una "rete criminale" dedita al traffico di influenze, sfruttando le posizioni di potere nelle istituzioni. La richiesta arriva una settimana dopo che la procuratrice generale, Patricia Benavides, ha formalizzato l'apertura delle indagini a carico dei tre alti funzionari, cui pochi giorni prima il parlamento aveva revocato - on 59 voti a favore, 23 contrari e tre astensioni - l'immunità dai processi. (segue) (Brb)