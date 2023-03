Usa: Mississippi vieta trattamenti per affermazione di genere a minori transgender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Mississippi, Tate Reeves, ha firmato una proposta di legge per vietare trattamenti e operazioni chirurgiche per l’affermazione di genere ai giovani transgender residenti nello Stato. Si tratta del terzo Stato ad approvare una legge analoga, dopo lo Utah e la Dakota del Sud. Nello specifico, la legge vieta “tutte le procedure per la transizione di genere” a chiunque abbia meno di 18 anni. Le strutture sanitarie che aggireranno la norma avranno la licenza revocata. (Was)