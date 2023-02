Imprese: 4Aim Sicaf, Cda approva progetto bilancio 2022, risultato netto -4,7 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di 4Aim Sicaf (4AIM:IM), prima Sicaf focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, redatto secondo il Regolamento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015. Complessivamente, il risultato della gestione Investimenti risulta negativo per euro (2.368.778), (di cui euro (2.832.889) imputabili al Comparto 1 Mtf ed euro 464.111 imputabili al Comparto 2 Crowdfunding) per effetto dei dividendi/interessi su titoli non quotati per euro 2.367 (interamente imputabili al Comparto 1 Mtf), delle minusvalenze latenti su titoli non quotati per (euro 3.237) (imputabili interamente al Comparto 1 Mtf), delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio per (euro 2.431.590) (imputabili per euro (2.890.630) al Comparto 1 Mtf e per euro 459.040 al Comparto 2 Crowdfunding), perdite da realizzo per euro (90.516) (imputabili interamente al Comparto 1 Mtf) e dividendi/interessi per euro 154.198 (imputabili per euro 149.127 al Comparto 1 Mtf e per euro 5.071 al Comparto 2 Crowdfunding). La Società ha conseguito un risultato netto negativo pari ad euro (4.698.115) con un miglioramento nel quarto trimestre per euro 1.343.370 (risultato netto al 30 settembre 2022 negativo per (euro 6.041.485)) dovuto, da un lato agli utili da vendite per circa 1,1 milioni di euro sulle azioni Finlogic oggetto di Opa e, dall'altro, al miglioramento, seppure lieve, del mercato Egm. Per l'area advisory sono stati registrati nel corso dell'esercizio Ricavi relativi a due operazioni di consulenza finalizzate alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan ("Egm”), per un importo complessivo pari ad euro 310.000, di cui una, relativa alla Società "Bellini" (pari ad euro 240.000) conclusasi con successo nel mese di giugno 2022. Per quanto concerne l'altra operazione, che si concluderà entro il primo semestre 2023, è prevista una Success Fee minima, pari a circa euro 300.000; ovviamente nessun ricavo relativo alla Success Fee di questa operazione è iscritto nel presente bilancio. (segue) (Com)