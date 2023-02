Francia: commissione in Senato approva riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle pensioni del governo francese è stata approvata dal Senato in commissione. Il testo sarà esaminato nella Camera alta del Parlamento di Parigi a partire dal 2 marzo fino al 12. Tra le principali misure contenute le progetto c'è l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Secondo una sondaggio condotto da Odoxa, il 66 per cento dei francesi è contrario alla riforma delle pensioni. La prossima giornata di proteste è prevista per il 7 marzo.(Frp)