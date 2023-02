Brasile-Usa: Ambiente, inviato Casa Bianca Kerry conferma finanziamento Fondo Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa, Joe Biden, aveva annunciato l'intenzione di partecipare al Fondo Amazzonia in occasione della visita del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a Washinton all'inizio del mese. Non è stato ancora annunciato il valore del contributo statunitense che, dovrebbe aggirarsi tuttavia intorno ai 50 milioni di dollari. Il Fondo Amazzonia è stato creato nel 2008 per ricevere donazioni da Paesi esteri con cui finanziare progetti di controllo del disboscamento e controllo dell'ecosistema. I governi di Germania e Norvegia sono stati a lungo i principali finanziatori fino al 2019 quando hanno deciso di sospendere i trasferimenti a causa della mancanza di trasparenza nell'impiego degli stanziamenti da parte del governo di Jair Bolsonaro e dopo che l'ex presidente aveva manifestato l'intenzione di cambiare la destinazione dei fondi verso altri progetti. (segue) (Brb)