Aerospazio: siglati a Washington accordi per volo orbitale tra ministero Difesa italiano e Axiom Space

- L'Aeronautica militare ha siglato a Washington, presso la sede dell'ambasciata italiana, una serie di accordi con la società Axiom Space per l'effettuazione di un volo orbitale e relativo addestramento nell'ambito della missione Ax-3 verso la Stazione spaziale internazionale (ISS). Ax-3 è la terza missione interamente commerciale condotta dalla società statunitense, che si svolgerà entro la fine del 2023. "La missione Ax-3 rappresenta un'occasione unica per la Difesa e per il Paese", ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto, "nell'ottica di un consolidamento delle competenze nazionali nel campo del volo umano spaziale per l'accesso alle orbite basse e di un rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore spaziale, non limitato al solo volo spaziale umano, ma più in generale alla tecnologia aerospaziale, all'accesso allo spazio, alle tecnologie innovative, al volo suborbitale e alle operazioni in orbita". "Questa collaborazione", ha aggiunto il ministro Crosetto, "è un chiaro riconoscimento dell'esperienza e delle competenze acquisite negli anni dall'Aeronautica militare nel settore dell'addestramento e delle missioni spaziali e consente di accrescere lo sviluppo e l'utilizzo per gli usi pacifici della dimensione spaziale all'interno della strategia spaziale nazionale italiana". (segue) (Com)