Argentina: domani il presidente Fernandez apre per l'ultima volta la legislatura (2)

- Il discorso si produce inoltre una settimana dopo che quattro senatori della coalizione peronista al governo hanno deciso di lasciare il gruppo, riducendo la maggioranza alla quota complessiva di 31 seggi su 72. I media avvertono che Fernandez potrebbe usare quindi il discorso per cercare di compattare le fila della sinistra, magari calcando - nel ripasso delle azioni di governo - temi unificanti come la condanna al maxi debito da 45 miliardi di dollari che l'ex presidente Mauricio Macri ha contratto con il Fondo monetario internazionale (Fmi), esibito come il principale ostacolo al rilancio di un'economia schiacciata da inflazione al 100 per cento e una cronica carenza di divise straniere. Uno scenario che potrebbe convincere i parlamentari delle opposizioni ad abbandonare l'aula, come fatto lo scorso anno. (Abu)