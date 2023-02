Pd: Foti (Fd'I), proposte di oggi mai fatte in anni di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza prende atto di un risultato congressuale che ha visto la partecipazione alle primarie di iscritti al Partito democratico e non solo. Non entro nel merito dei congressi altrui, ma le proposte che il PD fa oggi avrebbe potuto avanzarle quando aveva ruoli di governo, e ne ha avuti tanti e significativi". Lo ha affermato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera al "Tg2 post" su Rai2. "Non penso - ha aggiunto - che l'unica depositaria del riformismo sia Schlein, altrimenti significherebbe ammettere che il Pd non è mai esistito sino ad oggi".(Rin)