Perù: presunza corruzione, procura chiede 18 mesi di arresto preventivo per Castillo (2)

- Il Parlamento aveva ricevuto a metà ottobre 2022 la denuncia dalla Procura la denuncia costituzionale. Nel testo compaiono le accuse relative a due dei sei fascicoli aperti nei confronti di Castillo: si tratta del caso "Tarata III", in cui Castillo - assieme all'ex ministro delle Comunicazioni Juan Silva e ai nipoti Fray Velasquez e Gianmarco Castillo - è indagato per la presunta concessione irregolare di un corposo appalto pubblico. C'è poi il caso "Petroperù", con al centro le accuse di aggiudicazione irregolare di biodiesel in favore di un imprenditore vicino al governo. Presunti reati, secondo Benavides, compiuti dalla stessa organizzazione criminale guidata da Castillo. I reati imputati al presidente non sono tra quelli elencati nell'articolo 117 della Costituzione come cause dirette di possibili impeachment. Ciononostante, al termine di un iter parlamentare che inizia nei sottogruppi delle commissioni, il pieno della Camera può approvare la inabilitazione del presidente. (segue) (Brb)