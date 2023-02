Usa: esperti chiedono a Fda di approvare primo vaccino contro il virus Rsv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un panel di esperti indipendenti ha chiesto all’Agenzia federale per l’alimentazione e il farmaco (Fda) di approvare il primo vaccino statunitense contro il virus respiratorio sinciziale umano (Rsv), sviluppato da Pfizer per adulti di età superiore a 60 anni. Il Comitato di esperti indipendenti per i vaccini e i relativi prodotti biologici si è espresso a favore del farmaco, con sette voti favorevoli, quattro contrari e un astenuto. L’agenzia dovrà ora approvare definitivamente il vaccino: un percorso che potrebbe comunque impiegare diversi mesi. Dopodiché, sarà necessario il via libera dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) prima di far arrivare il prodotto sugli scaffali delle farmacie. (Was)