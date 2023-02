Serbia-Kosovo: inviato Usa Escobar a Bruxelles per la tappa di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, è presente oggi a Bruxelles in occasione della tappa di dialogo Belgrado-Pristina. Lo ha reso noto l’ambasciatore Usa a Belgrado, Christopher Hill, secondo quanto riporta la stampa locale. Hill ha detto di "non aspettarsi risultati rapidi" nel processo di dialogo, ma la cosa importante, ha aggiunto, è creare un’Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. "Dal punto di vista statunitense, credo che sia importante che l'Associazione dei comuni a maggioranza serba sia istituita il prima possibile", ha dichiarato l'ambasciatore Hill.(Seb)