Kosovo-Serbia: Dipartimento di Stato Usa, proposta Ue è una “buona occasione”

- Il Dipartimento di Stato Usa ritiene la proposta europea per le relazioni Belgrado-Pristina “una buona occasione”. Lo ha dichiarato all’emittente radiofonica “Radio Free Europe” un portavoce del Dipartimento di Stato. Il portavoce ha inoltre affermato che l'accettazione dell'accordo “accelererebbe il percorso di entrambi i Paesi” verso l'Unione europea. "L'accettazione dell'accordo contribuirebbe a far avanzare i nostri obiettivi chiave per la regione dei Balcani occidentali, compresa la garanzia di pace e stabilità per tutte le persone nella regione", ha affermato il portavoce.(Seb)