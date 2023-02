Serbia-Kosovo: Borrell, nuovo incontro a marzo per finalizzare intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, convocherà un nuovo incontro fra il premier kosovaro, Albin Kurti, e il presidente serbo, Aleksandar Vucic, per metà marzo, in modo da perfezionare l'intesa sull'accordo raggiunta oggi. Lo ha confermato lo stesso Borrell nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. Nell'incontro avuto oggi, "l'Unione europea ha ricordato alle parti del loro obbligo di attuare tutti gli accordi di dialogo passati, che rimangono validi e vincolanti", ha spiegato l'Alto rappresentante Ue. "Nel frattempo, fino alla metà di marzo il rappresentante speciale Miroslav Lajcak dovrà recarsi nuovamente in Kosovo e in Serbia, per dare seguito alle discussioni odierne e preparare il prossimo incontro ad alto livello. Ci aspettiamo che le parti si impegnino in modo costruttivo in questo processo", ha aggiunto. "L'accordo porrà le relazioni tra Kosovo e Serbia su una nuova base, verso una normalizzazione completa. Oggi sono stati fatti dei progressi e mi congratulo con le parti per il loro impegno. Allo stesso tempo, è necessario lavorare ancora per garantire che ciò che è stato deciso oggi dalle parti venga attuato. Sono sicuro che Miroslav Lajcak continuerà con la diplomazia e, prima del prossimo Consiglio europeo, a fine marzo, potremmo concludere completamente il lavoro", ha concluso Borrell. (Beb)