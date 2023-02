Ucraina: Gentiloni, prospettiva Ue illuminante per il Paese, sostenerli è unico modo per arrivare alla pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ucraina la prospettiva europea è illuminante. "Nel corso della visita a Kiev, sono rimasto impressionato che un governo in guerra passi sette ore a discutere di tutti i dossier per l'adesione all'Ue". Lo ha dichiarato il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione del libro "Europa sovrana" della giornalista Angela Mauro. "Per loro è cruciale. Per Putin, il fatto che quel Paese potesse avviare un percorso di adesione all'Ue, era una minaccia considerata insopportabile. Nessuno minacciava militarmente la Russia, c'era la preoccupazione che il modello europeo fosse vincente", ha aggiunto. "Sostenendo Kiev, sosteniamo l'unica realistica possibilità di pace in Ucraina, che non può nascere da una vittoria di uno dei due contendenti. E l'unico che può vincere è la Russia. Se riusciremo a sostenere la prospettiva di difesa del Paese aggredito, sosteniamo la pace. Credo ci vorranno ancora dei mesi per la pace. L'Ue deve continuare ad appoggiare L'Ucraina con il sostegno e il miglioramento delle sanzioni, e deve spiegare all'opinione pubblica i motivi di questo sforzo", ha proseguito Gentiloni. "Ci sono dei momenti nella storia in cui devi stare dalla parte giusta, o comprometti la reputazione e il ruolo del tuo Paese, oltre che stare dalla parte sbagliata. L'Italia non se lo può permettere e non lo farà, sono fiducioso nelle posizioni del governo", ha concluso. (Beb)