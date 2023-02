Campidoglio: investimenti prioritari per strade e verde nel bilancio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ringrazio tutta l'Assemblea Capitolina per lo spirito unitario che ci ha consentito di approvare il bilancio in tempo entro la fine di febbraio. E ringrazio, naturalmente, la Vicesindaca Scozzese, tutta la Giunta, la Ragioneria e gli uffici per il lavoro straordinario svolto in un contesto difficile. Abbiamo evitato tagli ai cittadini, riuscendo invece a confermare e a rilanciare il livello dei servizi erogati con un grande lavoro di squadra abbiamo migliorato il bilancio per una città più verde, più accessibile, più pulita e più inclusiva. C'è stato un metodo positivo, di rispetto delle opinioni e di assunzione di responsabilità da parte di tutti, maggioranza e opposizione. Questo sforzo ci consentirà ora di dare ulteriore impulso alla nostra capacità di programmazione, così come di fare passi in avanti sul rafforzamento della macchina amministrativa e di molti servizi. Abbiamo scritto una pagina importante, e la città esce più forte da questa prova. Ora, occorre aprire un tavolo nazionale su un finanziamento adeguato delle funzioni di Roma come grande metropoli e Capitale del Paese", ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (segue) (Com)