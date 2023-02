Migranti: Gentiloni, "metterei la firma" sul raggiungimento accordo su piano della Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha detto che sarebbe favorevole al raggiungimento dell'accordo sul piano d'azione della Commissione europea sui migranti. Intervenuto alla presentazione del libro "Europa sovrana", della giornalista Angela Mauro, Gentiloni ha affermato che, in merito alla tragedia di Crotone, "non ce la caviamo semplicemente dicendo che lo deve risolvere l'Europa". Va ricordato, ha continuato Gentiloni, "che il bilancio europeo è un settimo, un ottavo di quello italiano. Non si può chiedere tutto all'Europa, ma il fatto che lo si chieda per me è motivo di orgoglio, riflette un investimento nell'Ue, anche quando lo si fa in maniera polemica", ha concluso. (Beb)