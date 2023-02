Colombia: Viva Air sospende i voli nazionali, tensione nell'aeroporto di Bogotà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di tensione negli aeroporti di alcune città della Colombia, a seguito della sospensione dei voli nazionali della compagnia a basso costo, Viva Air. Centinaia di passeggeri, rimasti improvvisamente orfani del volo, occupano i di diversi aeroporti, arrivando in alcuni casi anche a impedire l'uscita del personale di terra per esigere il rimborso dei biglietti. I media local segnalano inoltre diversi manifestanti stanno occupando alcune vie d'accesso all'aeroporto El Dorado, di Bogota, A fronte della crisi di Viva Air, che lunedì sera denunciava l'impossibilità di operare per una grave crisi finanziaria, le autorità stanno predisponendo un piano per reindirizzare i voli su altre compagnie. (segue) (Mec)