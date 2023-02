Colombia: Viva Air sospende i voli nazionali, tensione nell'aeroporto di Bogotà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di lunedì Viva Air comunicava la sospensione dei voli nazionali denunciando una inadempienza della aeronautica civile. Secondo quanto ricostruiscono i media locali, la compagnia low cost - in sofferenza finanziaria - aveva sollecitato il via libera per un piano di integrazione stretto con la più robusta Avianca. Viva Air era stata venduta ad aprile dl 2022 al Gruppo Caoba, proprietario di quote in Avianca, Volaris e Sky Airlines. In quel momento Avianca e Viva firmano un accordo per essere parte di uno stesso gruppo, attendendo dalla Aeronautica civile il semaforo verde all'operazione. Un via libera che Bogotà non ha concesso per evitare una concentrazione eccessiva in un solo vettore, dato che Avianca è proprietario del 32 per cento del mercato colombiano e Viva il 15 per cento. (segue) (Mec)