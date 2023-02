Colombia: Viva Air sospende i voli nazionali, tensione nell'aeroporto di Bogotà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì il governo ha fatto peraltro sapere che un altro gruppo, che comprenderebbe tra gli altri Aerolineas Argentinas, Latam e la cile JetSmart, potrebbe intervenire nel processo proprio per proteggere la "Libera concorrenza". Ma l'azienda a basso costo ha bruciato i tempi. "Dopo oltre sette mesi si attesa, Viva ha presentato al governo colombiano numerose prove per dimostrare che si trova in una situazione finanziaria critica, assicurando che l'unico modo per poter continuare a volare è fare in modo che la Aeronautica Cvili le permetta di aderire a un gruppo più forte e capitalizzato", segnalava la compagnia in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Mec)