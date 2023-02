Imprese: 4Aim Sicaf, Cda approva progetto bilancio 2022, risultato netto -4,7 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 dicembre 2022, la partecipata del Comparto 2 Crowdfunding, Dotstay S.p.A. si è quotata sull'Euronext Growth Milan, segmento Professionale. Il Comparto 2 di 4AIM SICAF ha investito in Dotstay attraverso una campagna di crowdfunding sul portale Opstart conclusasi il 31 marzo 2022. L'investimento di 4 Aim Sicaf è stato di euro 122.000, per un valore per azione di euro 0,84. In sede di Ipo il prezzo di collocamento è stato definito in euro 3,77 per azione. Si precisa che 4 Aim Sicaf, come gli altri azionisti entrati in crowdfunding, ha sottoscritto un impegno di lock – up di 12 mesi. L'operazione Dotstay rappresenta a pieno la strategia del Comparto 2 di 4Aim Sicaf: investire attraverso il crowdfunding in società selezionate che intendono intraprendere un percorso di crescita che li porti in Borsa. Si segnala poi che il Comparto 1 di 4Aim Sicaf, in sede di Ipo, ha investito invece in Dotstay euro 248.820, a un prezzo di collocamento pari sempre a euro 3,77 per azione. (segue) (Com)