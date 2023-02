© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene al DigiGreen Day di Ibm.Ibm Studios, Piazza Gae Aulenti, 10 (ore 10)L'assessore comunale ai servizi civici e decentramento, Gaia Romani, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto "Abc...Spid. Crea e impara a usare la tua identità digitale", che prevede l'attivazione gratuita e facilitata dello Spid, attraverso nove tappe nei Municipi di Milano.Palazzo Marino, Sala Brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 12)L'assessore comunale al lavoro e sviluppo economico, Alessia Cappello, interviene al "Transition4All: verso un futuro sostenibile" presso la Social Innovation Academy di MIND nell'ambito del Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza.Cascina Triulza, Milano Innovation District, via Belgioioso, 171 (ore 14:30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla presentazione del libro "Profeti, oligarchi e spie. Democrazia e società nell'era del capitalismo digitale" di Franco Bernabè e Massimo Gaggi.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 19)REGIONEIl presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla conferenza stampa “Congiuntura manifatturiera lombarda”. Presente anche il presidente di Unioncamere, Gian Domenico Auricchio, il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella e il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti.Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 (ore 11)L'assessore regionale all'autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli, partecipa alla presentazione della mostra dedicata a Valentina Cortese.Spazio Espositivo IsolaSET, Palazzo Lombardia, via Galvani, 27 (ore 11)VARIEPresentazione del Ventottesimo Rapporto Ismu sulle migrazioni 2022Aula Pio XI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 (ore 9)Conferenza “Milano Smart” organizzata da Confcommercio Milano. Presente il segretario generale di Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri.Palazzo Castiglioni, Sala Colucci, Corso Venezia, 47 (ore 9:15)La presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di “Saie 2023. La fiera delle costruzioni”.Assimpredil Ance, via San Maurilio, 21 (ore 10:15)Social Innovation Campus di Fondazione Triulza, il primo campus italiano sull'innovazione sociale.Cascina Triulza, Milano Innovation District, via Cristina Belgioioso, 171 (ore 11)Il ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, partecipa alla presentazione della piattaforma web “Leonardo//Thek@” che consente di leggere, studiare, riordinare l'enorme quantità di contenuti testuali e grafici contenuti nei codici di Leonardo da Vinci.Biblioteca Ambrosiana, Piazza Pio XI, 2 (ore 11:30)Il presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali, Stefano Zamagni, partecipa alla prolusione ai corsi di teologia dal titolo "L'insegnamento della Chiesa e le nuove sfide sociali in campo economico ed ambientale".Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Magna, Largo Gemelli, 1 (ore 13)Nexo Digital presenta il docu-film “L'Ombra di Goya”.Cinema Arcobaleno, Viale Tunisia, 11 (ore 14:30)Il Premio Nobel per la medicina 2014 Edvard Moser tiene una lectio magistralis dal titolo "Neural computation of space and time".Università di Pavia, Aula Magna, Strada Nuova, 65, Pavia (ore 16)"Start Day" organizzato dai giovani imprenditori di Confcommercio Milano, iniziativa rivolta a chi ha appena avviato un'attività o sta pensando di dare vita a un nuovo progetto imprenditoriale nel terziario.Palazzo Bovara, Corso Venezia, 51 (ore 17:30)Assemblea pubblica universitaria per protestare contro la carcerazione di Alfredo Cospito.Università Statale, via Festa del Perdono, 7 (ore 18)inaugurazione della mostra "Liberty per le Donne".Biblioteca Sormani, Corso di Porta Vittoria, 6 (ore 18:30)MONZAL'assessore comunale alla cultura, Arianna Bettin, partecipa alla presentazione di “UmanaMENTE, focus sull'essere umano e sulla scienza”.Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste (ore 14:30) (Com)