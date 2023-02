Usa: Casa Bianca conferma nomina di Julie Su all’incarico di segretaria al Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato la nomina di Julie Su all’incarico di nuova segretaria al Lavoro, dopo le dimissioni di Marty Walsh. In una nota, il presidente Joe Biden ha affermato che Julie ha “combattuto per tutta la sua carriera per fare sì che tutti abbiano una possibilità, e che nessuno venga lasciato indietro”. La donna, ha continuato, è “una campionessa dei lavoratori, e ha rappresentato un partner chiave per Marty Walsh durante il suo periodo alla guida del dipartimento”. (Was)